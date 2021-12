Aichach/Augsburg

Diebischer Zusteller vor Gericht: Mann stiehlt Pakete in Aichach

Plus Statt Pakete in Aichach auszuliefern, hat ein Zusteller deren Inhalt in mehr als 30 Fällen lieber für sich behalten. Nun stand er in Augsburg vor Gericht.

Von Nicole Simüller

Ein diebischer Paket-Zusteller ist in Augsburg auf der Anklagebank gelandet. Der Mann hatte in Aichach in über 30 Fällen Pakete, die er eigentlich hätte ausliefern sollen, an sich genommen. Er öffnete sie und behielt den Inhalt für sich. In mehreren Fällen zählten Smartphones zu seiner Beute. Aber auch Mode wie zum Beispiel Umstandskleider oder Parfüm und Kosmetikartikel waren darunter.

