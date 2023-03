Drei Brüder aus Aichach singen bei den Augsburger Domsingknaben

Plus Drei Aichacher Brüder sind Mitglieder bei einem der renommiertesten Knabenchöre der Welt. Können sie sich eine Karriere als professionelle Sänger vorstellen?

Für die Brüder Florian, Christoph und Simon Immler aus Aichach spielt die Religion keine vorrangige Rolle, um im Chor der Augsburger Domsingknaben zu singen. Vielmehr: die Freude am Singen und Musizieren. Seit ihrem fünften Lebensjahr sind sie dabei – und singen inzwischen je nach Alter in unterschiedlichen Gruppen. Diese Etappen durchlaufen Jungen bei einem der angesehensten Knabenchöre der Welt.