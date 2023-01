Ermittlungen zu Corona-Ausbruch im Aichacher AWO-Heim sind eingestellt

Plus Bewohner und Beschäftigte infizierten sich im Frühjahr 2020 beim Corona-Ausbruch im Aichacher AWO-Heim. Nun stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein.

Der Corona-Ausbruch im Aichacher Awo-Heim im März und April 2020 hat keine strafrechtlichen Konsequenzen. Dutzende Beschäftigte sowie Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich damals innerhalb weniger Wochen infiziert. 17 Bewohnerinnen und Bewohner starben im Zusammenhang mit Sars-Cov-2. Die Staatsanwaltschaft Augsburg stellte nun die Ermittlungen ein. Wie Pressesprecher Dr. Andreas Dobler am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, erfolgte die Einstellung bereits im Dezember.