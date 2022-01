Feuer in Aichacher Wohnhaus: Mutmaßlicher Brandstifter weiter in U-Haft

Ein Feuer in einem Aichacher Wohnhaus sorgte vor zwei Wochen für einen größeren Feuerwehreinsatz. So ist der Stand der Ermittlungen.

Nach dem Brand in einem Aichacher Wohnhaus am Samstag vor zwei Wochen dauern die Ermittlungen der Polizei an. Das Feuer hatte am 15. Januar abends für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein älterer Mann erlitt bei dem Brand eine Rauchvergiftung, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz nach damaligen Angaben der Polizei leicht verletzt. Am Tag darauf nahm die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter fest.

Der Verdächtige sitzt weiterhin in U-Haft. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ist "derzeit nicht absehbar [...], wann mit einem Verfahrensabschluss zu rechnen ist". Ein neuer Sachstand habe sich bislang nicht ergeben. Weitere Auskünfte könnten aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden.

Feuer in Aichacher Mehrfamilienhaus: Geschätzter Schaden von 100.000 Euro

Bei dem Brand war nach ersten, vorläufigen Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Einsatzkräfte brachten bei dem Großeinsatz rund zwei Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit. Schnell hatten die Ermittler den Verdacht, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war.

Zwei Tage nach dem Einsatz teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mit, dass ein 33-jähriger Bewohner den Brand wohl vorsätzlich in seinem Zimmer gelegt hatte. Seine Mutter, die ebenfalls in dem Haus wohnt, hatte das Feuer bemerkt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Die Kriminalpolizei übernahm noch am selben Abend die Ermittlungen. Nach dem 33-Jährigen wurde gefahndet. Am nächsten Morgen nahm eine Polizeistreife ihn im Rahmen der Fahndung in Aichach fest. Zunächst war für die Einsatzkräfte unklar gewesen, ob er sich noch in dem brennenden Zimmer im zweiten Stock des Hauses befand. Er hatte jedoch zwischenzeitlich das Haus verlassen.

Polizei: Anhaltspunkte für psychische Erkrankung bei Tatverdächtigem

Der Mann befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt. Der Polizei zufolge ergaben sich nach dem Brand Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung bei dem 33-Jährigen. (mit cli)

