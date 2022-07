Aichach/Augsburg

vor 17 Min.

Gericht: Tierhalter aus Aichach müssen Hunde von Ponys trennen

Plus Zwei Aichacher Tierhalter unterliegen vor dem Augsburger Verwaltungsgericht mit ihrer Klage, können aber ein Zwangsgeld abwenden. Das Landratsamt kontrolliert den Hof mit Drohnen.

Von Michael Siegel

Nächste Runde im Verfahrensreigen zwischen einem Aichacher Tierhalter, seiner Partnerin und den Behörden aus dem Aichacher Land: Das Verwaltungsgericht in Augsburg bestätigte jetzt eine amtliche Anordnung, dass die beiden Tierhalter ihre insgesamt 30 Hunde und zwei Ponys getrennt voneinander halten müssen. Allerdings wurde ein Zwangsgeldbescheid in Höhe von jeweils 1000 Euro in dieser Sache aufgehoben.

