Aichach / Augsburg

18:00 Uhr

Mann aus Aichach muss wegen Kinderpornos fast drei Jahre in Haft

Plus Weil er tausende kinderpornografische Inhalte besaß, muss ein Aichacher fast drei Jahre in Haft. Er flog auf, als er Bilder in einer Drogerie ausdruckte.

Von Peter Richter

Es sind schockierende Fotos – wie immer, wenn es sich um Kinderpornografie handelt. 4740 solcher Video- und Bilddateien hat die Polizei im April dieses Jahres in der Bleibe des Mannes entdeckt. Er saß am Mittwoch vor einem Schöffengericht in Augsburg auf der Anklagebank. Die Polizei kam dem 66-Jährigen durch den Anruf einer Verkäuferin eines Aichacher Drogeriemarktes auf die Spur.

