Mann stiehlt zwei Autos und kann dann den Sprit nicht bezahlen

Weil er den Sprit nicht zahlen konnte, wird ein Autodieb mit dem gestohlenen Fahrzeug an einer Tankstelle aufgegriffen. Zuvor hatte er bereits ein anderes Fahrzeug gestohlen.

Zuerst stiehlt ein Mann ein Fahrzeug in einer Kfz-Werkstatt, später dann ein weiteres in Aichach. Erwischt wird er letztlich an einer Tankstelle in Augsburg, weil er das Benzin für das gestohlene Auto nicht bezahlen kann. Einen Führerschein hat der Mann ebenfalls nicht.

Autodieb will in Augsburg tanken, kann aber nicht bezahlen

Der erste Diebstahl wurde laut Polizei festgestellt, weil der Mann am Samstag in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Nach Personalienfeststellung und Sachbearbeitung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt - und stahl kurz darauf in Aichach ein weiteres Fahrzeug. Als er dann in Augsburg das Fahrzeug tankte und das Benzin nicht bezahlen konnte, wurde er erneut festgenommen und diesmal dem Haftrichter vorgeführt. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. (AZ)