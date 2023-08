Aichach / Augsburg

Messerstecherei im Aichacher Stadtgarten wird vor Gericht verhandelt

Eine Messerstecherei im Aichacher Stadtgarten vom Februar dieses Jahres wird zum Fall für das Jugendschöffengericht in Augsburg. Die Verhandlung findet an diesem Mittwoch statt.

Plus Im Februar geraten mehrere junge Männer im Aichacher Stadtgarten aneinander. Einer soll mehrfach mit dem Messer zugestochen haben. An diesem Mittwoch steht er vor Gericht.

Von Nicole Simüller

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, bei der auch ein Messer im Spiel war, kam es im Februar dieses Jahres im Aichacher Stadtgarten. Nun hat sie ein Nachspiel vor Gericht. Einer der Beteiligten muss sich an diesem Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Jugendschöffengericht in Augsburg verantworten.

Die Polizei war damals um kurz nach Mitternacht in den Stadtgarten ausgerückt. Sie traf dort auf einen verletzten 19-Jährigen. Nach damaligen Angaben der Polizei war der mutmaßliche Täter, ein 20-Jähriger, zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Stadtgarten geflohen. Er stellte sich jedoch noch am selben Tag. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und später in Untersuchungshaft genommen. Der 19-Jährige wurde noch in der Nacht in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte es jedoch nach kurzer Behandlung wieder verlassen.

