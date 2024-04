Aichach/Augsburg

vor 5 Min.

"Schauspielerisches Talent": 82-Jähriger hilft bei Festnahme nach Schockanruf

Plus Ein Mann und seine Frau helfen der Polizei. Jetzt steht die Geldabholerin vor Gericht. Die Richterin bescheinigt dem Senior großes schauspielerisches Talent.

Von Peter Richter

Die Betrüger suchen ihre Opfer gezielt aus. Ältere Menschen, die, im Glauben mit der Polizei zu telefonieren, die schockierende Nachricht erhalten, ihr Kind habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Der Sohn, die Tochter bitte um Geld für eine Kaution, um die drohende U-Haft abzuwenden. Dieser bandenmäßig und professionell aufgezogene Betrug verursacht in Deutschland jährlich einen Millionenschaden. Doch mitunter werden die Täter selbst hereingelegt. Zum Beispiel von einem 82-jährigen Mann aus Aichach.

Das zeigte sich am Mittwoch bei einem Prozess in Augsburg. Auf der Anklagebank am Amtsgericht eine 27 Jahre alte Frau, die Geldabholerin der Bande. Dass sie festgenommen werden konnte, ist das Verdienst eines älteren Aichacher Ehepaares. Richterin Susanne Scheiwiller würdigte im Urteil besonders die Leistung des Ehemannes, 82, der den fremden Anrufer am Telefon über sechs Stunden hingehalten hatte, ohne dass dieser Verdacht schöpfte. Da das Gericht auf eine Ladung als Zeugen verzichtet hatte, konnte er nicht hören, dass ihm die Richterin "ein hohes Maß an schauspielerischem Talent" bescheinigt hat.

