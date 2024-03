Aichach/Augsburg

vor 17 Min.

Unerlaubter Freundschaftsdienst bringt 59-Jährigen in Aichach vor Gericht

Plus Ein Handwerker aus Aichach-Friedberg will einem Bekannten zu verbilligten Fliesen verhelfen. Wegen versuchten Betrugs landet er auf der Anklagebank des Amtsgerichts.

Von Nicole Simüller

Wegen versuchten Betrugs musste sich ein 59-jähriger Fliesenleger aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Er hatte vor zwei Jahren bei seinem Arbeitgeber in Augsburg tonnenweise Fliesen im Wert von 21.000 Euro bestellt. Da er behauptete, die Ware sei für ihn selbst bestimmt, erhielt er einen Mitarbeiterrabatt von 12.000 Euro. Das Problem: In Wahrheit sollte sie an einen Bekannten von ihm gehen, der keinen Anspruch auf den Rabatt gehabt hätte.

Verteidiger Hansjörg Schmid ergriff das Wort für den Angeklagten und redete vor Amtsrichter Axel Hellriegel gar nicht lange drumherum: "Die Geschichte gehört sich so nicht. Das weiß mein Mandant auch." Insofern sei die Anklageschrift richtig. Der Firma sei jedoch kein Schaden entstanden. Dort flog die Sache frühzeitig intern auf. Dennoch lieferte das Unternehmen nach Darstellung des Verteidigers die bestellten Fliesen an den Bekannten des Angeklagten aus – ohne Mitarbeiterrabatt, also zum normalen Preis. Die Firma sei davon ausgegangen, dass ihr Mitarbeiter sich daraufhin schon melden und die Angelegenheit bereinigen werde, so Schmid.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen