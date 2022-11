Aichach/Augsburg

vor 53 Min.

Urteil des Landgerichts gegen Aichacher Brandstifter ist rechtskräftig

Brandstiftung in Aichach: Ein Mann, der im Januar in einem Mehrfamilienhaus in Aichach ein Feuer legte, muss in der Psychiatrie bleiben.

Plus Ein Mann legte Feuer in einem Mehrfamilienhaus, das er zur Tatzeit im Januar selbst bewohnte. Nun ist das Urteil des Landgerichts gegen ihn rechtskräftig.

Von Michael Siegel, Michael Siegel, Nicole Simüller

Es bleibt dabei: Der Mann, der im Januar in seinem Zimmer in einem Aichacher Wohnhaus Feuer gelegt hat, muss dauerhaft in eine psychiatrische Anstalt. Das Urteil des Landgerichts Augsburg gegen den 33-Jährigen von vor einem Monat ist rechtskräftig. Das bestätigte am Montag die Pressestelle des Landgerichts auf Anfrage unserer Redaktion.

