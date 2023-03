Aichach / Augsburg

06:30 Uhr

Urteil ist rechtskräftig: Aichacher muss wegen Kinderpornos in Haft

Plus Tausende kinderpornografische Bilder und Videos fand die Polizei bei einem Aichacher. Dafür muss er fast drei Jahre in Haft. Er saß schon früher im Gefängnis.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Es bleibt dabei: Ein Aichacher muss zwei Jahre und neun Monate in Haft, weil er über 4700 kinderpornografische Bilder und Videos besaß. Das Urteil des Schöffengerichts Augsburg vom November vergangenen Jahres gegen den damals 66-Jährigen ist rechtskräftig. Der Mann war nur durch ein Missgeschick in einem Drogeriemarkt in Aichach aufgeflogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen