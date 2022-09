Augsburger Straße in Aichach ist voraussichtlich bis Weihnachten gesperrt

Die Augsburger Straße in Aichach wurde am Montag für den Verkehr gesperrt. Laut AVV könnte die alte B300 bis 23. Dezember unpassierbar sein. Das ist der Grund.

Eine wichtige Zubringerstraße in die Aichacher Innenstadt, die Augsburger Straße (alte B300), wurde im Verlauf des Montags im Bereich Ecknach für den Verkehr gesperrt. Auf der Straße fahren täglich hunderte Fahrzeuge von der B300-Ausfahrt Aichach-West (Tränkmühle) ins Aichacher Zentrum und umgekehrt. Laut einer Mitteilung des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds AVV ist die Augsburger Straße bis voraussichtlich 23. Dezember gesperrt. Die AVV-Regionalbuslinien 206, 209 und 222 fahren die Haltestelle " Aichach, Abzweigung Ecknach" ab sofort nicht mehr an.

Vermutlich beginnen Arbeiten an Brücke

Bei der Stadt Aichach war am Montag keine Auskunft zur Sperrung der Augsburger Straße zu erhalten. Vermutlich beginnen jetzt die Arbeiten für die Verbreiterung der Brückenkappen an der Flutgrabenbrücke in der Augsburger Straße. Der Stadtrat hatte im August den Auftrag dazu vergeben. Damals hieß es, die Arbeiten sollen ab September oder Oktober ausgeführt werden.

Die Brücke war bisher eine Engstelle für Fußgänger und Radfahrer. Derzeit sind die Brückenkappen auf beiden Seiten der Brücke nur 1,50 Meter breit. Bislang müssen Radler hier entweder absteigen und schieben oder auf die stark befahrene Straße ausweichen. Um an der Stelle für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, sollen die Brückenkappen auf mindestens 2,50 Meter verbreitert werden. (AZ)