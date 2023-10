Aichach

vor 49 Min.

Aus bei Anneser: Was bedeutet das für die Geschäftswelt am Stadtplatz?

Plus Mit dem Sportladen verschwindet ein Traditionsgeschäft aus Aichach. Nachfolgeprobleme drohen künftig auch anderen Läden. So möchte die Stadt unterstützen.

Von Carmen Jung

Noch herrscht reger Betrieb bei Sport Anneser. In den ersten Tagen des Ausverkaufs wurde das Geschäft phasenweise regelrecht überrollt. Doch spätestens zum Jahresende sind die Türen am unteren Stadtplatz in Aichach endgültig geschlossen. Auf die Nachricht reagieren nicht nur treue Kunden mit Bedauern. Sie beschäftigt auch die Geschäftswelt. Denn der Sport-Vollsortimenter hat über Jahrzehnte für Belebung in der Innenstadt gesorgt. Was passiert, wenn diese fehlt?

Gabi und Werner Anneser sind mitten im Räumungsverkauf: Das Sportgeschäft am unteren Stadtplatz schließt mangels Nachfolge. Foto: Carmen Jung

Werner Anneser hält derzeit nach einem Nachmieter Ausschau, weil er keinen Nachfolger für sein Traditionsgeschäft gefunden hat. Robert Burkhard, Sprecher der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga), bedauert das Ende. Er befürchtet, dass die Nachfolgefrage neben der schwierigen Suche nach Personal zum größten Problem für die heimische Geschäftswelt werden könnte. Größer als die Konkurrenz durch das Internet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen