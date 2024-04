Aichach

Aus dem Pop-up-Biergarten "Sun-Depot" wird nichts

Plus Die SPD hätte sich einen Biergarten mit Kleinkunstbühne im San-Depot gewünscht. Die Mehrheit im Stadtrat lehnt aber einen Probebetrieb ab - aus mehreren Gründen.

Von Claudia Bammer

Den Kyklos-Biergarten in Aichach gibt es nicht mehr, der Biergarten des Orient-Expresses an der Bahnhofstraße ist ebenfalls Geschichte. Diese Lücke hätte die SPD-Stadtratsfraktion gerne geschlossen: mit einem sogenannten "Pop-up-Biergarten", einem vorübergehenden Biergartenbetrieb, verbunden mit Kunst und Kultur, im San-Depot. Dort hatte es auch bei den Stereostrand-Musikfestivals einen Biergarten gegeben. Auch einen Namen hatten sie sich schon überlegt: "Sun-Depot". Die Mehrheit im Stadtrat war allerdings dagegen.

In ihrem Antrag hatte die SPD auf das eingeschränkte Angebot an Biergärten im Grünen verwiesen und einen Mangel an Möglichkeiten, Kunst und Kultur im Freien anzubieten, ausgemacht. Abhilfe sollte ein Pop-up-Biergarten mit Kleinkunstbühne schaffen. Vereine hätten die Bewirtung mit Essen übernehmen können, örtliche Brauereien ihre Produkte anbieten. Die Kunstszene sollte sich dort ebenso präsentieren können, wie Musiker und Musikerinnen, Schulen und das Jugendzentrum. "Grundsätzlich wäre ein solcher Biergarten auch ein schöner Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger aus Aichach und dem Aichacher Umland", so die SPD. Die Stadtverwaltung sollte die Umsetzbarkeit prüfen und bei einem positiven Ergebnis einen Betreiber suchen.

