Aus Eifersucht: 51-Jähriger tritt Freundin mit dem Fuß in den Rücken

Die Frau soll Kontakt zu drei Männern gehabt haben. Das wirft den Mann aus der Bahn. Er wird gewalttätig. Vor Gericht erinnert er sich daran nicht.

Aus Eifersucht trat ein heute 51-Jähriger Anfang August 2021 seiner damaligen Freundin mit dem Fuß in den Rücken. Ein paar Tage später schlug er der 46-Jährigen mit der Faust auf die rechte Backe. Das blieb nicht ohne juristische Folgen für ihn.