Aus Ford Eberl in Aichach wird Autohaus Erdle: Hunderte kommen zur Eröffnung

Kunden, Besucherinnen und Belegschaft von Ford Erdle feierten gemeinsam den Neubeginn im Autohaus F.X. Eberl in Aichach nach der Übernahme durch das Autohaus Erdle. Seit 100 Jahren war das Autohaus im Besitz der Familien Eberl und Knafelz gewesen. Am 1. April war die Aichacher Fordvertretung nahtlos an das Autohaus Erdle übergegangen, nachdem intern kein Nachfolger gefunden worden war (wir berichteten). Nach Dependancen in Pöttmes und Meitingen ist Aichach der vierte Sitz des Aindlinger Familienunternehmens. Zwar ist Erdle in Aindling VW- und Audi-Vertragshändler. In Aichach steht aber weiterhin Ford auf dem Firmenschild.

Den Tag der offenen Tür nutzten mehrere Hundert Besucher, um Werkstatt und Ausstellungsräume zu besichtigen. Als Blickfang erwies sich ein aufbereiteter Oldtimer. Unterm Vordach der Werkstatt wurde die Weiterführung des Traditionsautohauses gefeiert. Dazu gab es Schmankerl aus dem Wittelsbacher Land. Auch für Kinder war für Kurzweil gesorgt.

Icon Vergrößern Die Firmenübernahme des Traditionsautohauses F.X. Eberl in Aichach durch das Autohaus Erdle wurde zünftig gefeiert. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Die Firmenübernahme des Traditionsautohauses F.X. Eberl in Aichach durch das Autohaus Erdle wurde zünftig gefeiert. Foto: Erich Echter

Geschäftsführer Jakob Erdle sagte: „Wir sind gut ausgelastet.“ Er sieht die Übernahme als Chance, das Angebot zu erweitern und die langjährige Erfahrung des Autohauses Erdle im Automobilbereich in Aichach fortzuführen. Seniorchef Bernhard Erdle freute sich, dass die Kundschaft gehalten werden konnte. Der Seniorchef sagte: „Wir haben bei der Übernahme erstmals mit fünf Leuten angefangen. Mittlerweile ist die Belegschaft auf 20 Mitarbeiter angewachsen, darunter zwei Lehrlinge.“ Weitere zwei Auszubildende kommen im Herbst dazu. (mit jca)