Aichach

12:00 Uhr

Aus Geschäftsräumen in der Werlbergerstraße werden Wohnungen

In dem Haus an der Werlbergerstraße sollen ein Ladengeschäft im Rückgebäude und ein Büro im ersten Stock zu Wohnungen umgebaut werden.

Plus Der Aichacher Bauausschuss stimmt einer neuen Nutzung eines Geschäfts und eines Büros zu. Ein Laden zur Straße hin bleibt erhalten.

Von Claudia Bammer

In Wohnungen sollen ein Ladengeschäft und ein Büro in einem Gebäude an der Werlbergerstraße in Aichach umgewandelt werden. Im Aichacher Bauausschuss gab es am Dienstagabend keine Einwände gegen diese Nutzungsänderung.

