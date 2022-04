Ausgefallene Schwimmkurse bescheren der Wasserwacht Aichach ein Minus

Die Wasserwacht Aichach hat trotz der Corona-Pandemie ein aktives Jahr hinter sich. Ausbildung und Hilfseinsätze kamen nicht zu kurz.

Nach langem Warten konnte die Wasserwacht Aichach kürzlich die verschobene Jahreshauptversammlung wieder in Präsenz stattfinden lassen. Hierbei konnte Vorsitzende Nancy Rose-Steidle 48 Mitglieder, Kreiswasserwachtleiter Winfried Liebert und Kreiswasserwacht Technischer Leiter Rainer Heinl empfangen. Die neue Vorstandschaft, für die diese Hauptversammlung eine Premiere war, warf anschließend einen Blick zurück in das Jahr 2021, das trotz Pandemie keinesfalls zu kurz gekommen war. Von Neuwahlen und Renovierungen über Fortbildungsabende und die „Aktion Schwimmen“ in Dasing war alles dabei gewesen. Was das vergangene Jahr in Zahlen und Fakten bedeutete, zeigten die detaillierten Berichte.

2000 Euro Verlust durch fehlende Schwimmkurse

In puncto Aus- und Fortbildungen darf sich die Wasserwacht über zwei neue Motorbootführer, sechs neue Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst, zwei zusätzliche Jugendmitglieder mit abgeschlossenem Sanitätskurs und insgesamt 43 extern abgenommene Seepferdchen und Schwimmabzeichen freuen. Mithilfe der zahlreichen gut ausgebildeten Wasserwachtlern war es im vergangenen Jahr möglich, in 27 Fällen Erste Hilfe zu leisten und sogar einen abrechnungsfähigen Einsatz zu stemmen.

Auch die Unterstützungsgruppe (kurz UG), die ebenfalls der Technischen Leitung unter Thomas Thierauf und seinem Stellvertreter Thomas Steinhardt unterliegt, hatte keineswegs eine Pause eingelegt. Das Gegenteil war der Fall: Die Zeit wurde genutzt, um das gesamte Alarmierungssystem der Aktiven umzustellen. Zusätzlich wurden, um im Ernstfall vorbereitet zu sein, insgesamt zwei Übungen durchgeführt und von einem beispielhaften Einsatz berichtet.

Durch die großzügige Spende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen konnte zudem noch weitere Ausrüstung für den Wasserrettungseinsatz beschafft werden. Was bedeutete das vergangene Jahr in Stunden für die Wasserwacht? Schriftführer Michael Stehle berichtete, dass insgesamt 3602 Stunden erbracht wurden. Davon entfielen 2836 Stunden auf über 18-jährige Aktive, die rund 14 Prozent der Mitglieder ausmachen, und 766 Stunden auf die Jugendgruppe, die ein Drittel aller Mitglieder ausmacht. Zusammen mit gut 50 Prozent passiver Mitglieder kommt der Verein so auf eine stolze Zahl von 346 Mitgliedern.

Der Kreiswasserwacht-Vorsitzende Winfried Liebert (re.) überreichte die Urkunde an (v. links): Rainer Heinl (Technischer Leiter), Thomas Thierauf (Technischer Leiter), Nancy Rose-Steidle (Vorsitzende). Foto: Bernhard Pfleger

Bernhard Pfleger präsentierte in seinem Amt als Schatzmeister die Finanzen. Schnell wurde deutlich, dass die Pandemie auch hier ihre Spuren hinterlassen hatte. Weil die Schwimmkurse im großen Stil entfallen waren, blieb ein Minus von etwa 2000 Euro, das durch gutes Wirtschaften in den Vorjahren allerdings verkraftbar war. Dass man das Beste aus der aktuellen Situation machen musste, bewies die Jugend sehr eindrucksvoll. Dort konnte man trotz aller Einschränkungen auf ein Jahr mit vielen Gemeinschaftsaktionen zurückblicken. Es wurden Vogelhäuser gebaut, Gruppenstunden und Schwimmtrainings so weit wie möglich in Präsenz angeboten. Ein Ferienprogramm war organisiert und Weihnachtsgeschenke verteilt worden. Die jungen Mitglieder bildeten sich in einem Erste-Hilfe-Kurs fort und beteiligten sich außerdem mit den Pfadfindern an einer sehr erfolgreichen Spendenaktion für die Ukraine.

Der Kreiswasserwacht-Vorsitzende Winfried Liebert überreichte die Urkunde der wiederholten QM-Zertifizierung für Wachdienste und Unterstützungsgruppe. Die Wasserwacht Aichach ist stets bestrebt, alle Vorgaben zu erfüllen und Arbeitsabläufe zu verbessern.

Auch dieses Jahr gab es wieder zahlreiche Ehrungen. Unter anderem für besonders viele Wachdienststunden oder herausragende Leistungen. Die Wasserwacht Medaille in Bronze erhielten Michael Deißer, Thomas Steinhardt, Veronika Saliger, Tobias Reiner und Florian Kammermayer. Heuer steht den Mitgliedern ein Jahr voller Gemeinschaftsaktionen bevor. Auch bei der Wila wird die Kreiswasserwacht an allen drei Tagen vertreten sein. (AZ)