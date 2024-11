Ausschuss berät über Bauangelegenheiten

Verschiedene Bauangelegenheiten stehen in der Sitzung des Aichacher Bauausschusses am Dienstag, 3. Dezember, im Mittelpunkt. Unter anderem geht es um Bauanträge, darunter drei Doppelhäuser in Oberbernbach und ein Bullenmaststall in Untergriesbach. Außerdem steht der Bebauungsplan „Erweiterung Berufsschule“ auf der Tagesordnung. Beginn ist um 18 Uhr im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt. (AZ)