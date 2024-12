Außenspiegel im Gegenverkehr beschädigt: Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich in Aichach ereignet, meldet die Aichacher Polizei. Bereits am Dienstag gegen 12.20 Uhr hat im Dellerweg ein bislang unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Passats beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern, so die Polizei.

Zeugen sollen sich bei der Aichacher Polizei melden

Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 bei der Polizei in Aichach zu melden. (bac)