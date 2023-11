Ausstellung "Das kleine Format" kehrt in ihre Heimat im Köglturm zurück

Plus Der Aichacher Kunstverein stellt Arbeiten von 38 Künstlerinnen und Künstlern im Köglturm aus. Manche Formate fallen diesmal sehr klein aus.

Die Vorgaben für die Ausstellung „Das kleine Format“ des Kunstvereins Aichach haben manche der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler diesmal sehr wörtlich genommen: Ihre Arbeiten sind nur ein paar Zentimeter groß. Der Qualität tut das jedoch keinen Abbruch. Nach einem Ausflug in das Aichacher Stadtmuseum sind die kleinformatigen Arbeiten heuer wieder im Köglturm zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung an diesem Samstag um 15 Uhr.

38 Arbeiten hat die Jury unter Federführung von Maria Breuer für die Ausstellung ausgewählt. 184 Bewerbungen waren eingegangen. Vorgabe des Kunstvereins war wie immer, dass die Künstlerinnen und Künstler entweder in Bayern geboren sind oder im Freistaat wohnen. Entsprechend groß kann der Radius sein, aus dem Bewerbungen beim Kunstverein eintreffen. Eine sei dieses Mal fast aus den Niederlanden gekommen, erzählt Werner Plöckl, Vorsitzender des Kunstvereins.