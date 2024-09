Ausstellung in Aichach lässt Besucher die Welt mit Kinderaugen sehen

Wer möchte sich nicht mal frei wie ein Fisch im Wasser fühlen, über zauberhafte Irrwege gehen oder mit den Wüstensandfischen spielen? Das alles können „Rastplätze für die Seele“ sein. So lautet auch der Titel der Ausstellung von Roland Fürstenhöfer im Alten Rathaus in Aichach. Für seine kleinformatigen, liebevoll kolorierten Farbradierungen ist der in Pöttmes lebende Künstler international bekannt und hat bereits zahlreiche Preise bekommen. Bei der Eröffnung am Freitag hatte Fürstenhöfer eine Empfehlung für die Besucher.

Gerlinde Drexler