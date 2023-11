Aichach

vor 17 Min.

Ausstellung in Aichach macht Parkinson-Krankheit zum Thema

Maria Kolbinger hat die Figur des Paoli erfunden. In der Ausstellung „Paoli – Kunst, die begleitet und erklärt“ in der Aichacher Sparkassen-Galerie zeigt sie die verschiedenen Bilder, die das Krankheitsbild Parkinson erklären.

Plus Die Sielenbacher Künstlerin Maria Kolbinger ist selbst von Parkinson betroffen. Ihre Bilder machen die Krankheit mit bemerkenswerter Leichtigkeit zum Thema.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Maria Kolbinger leidet an Parkinson. Das hat die in Sielenbach lebende Künstlerin lange verheimlicht. Inzwischen geht sie offen mit der Krankheit um. Die Online-Selbsthilfegruppe PARKINSonLINE, kurz PAoL, ist für Kolbinger sehr wichtig geworden. Sie hat für die Internetseite des Vereins die Figur Paoli erfunden, die an Parkinson erkrankte Menschen auf der Internetseite begleitet. In der Ausstellung „Paolis – Kunst, die begleitet und erklärt“ stellt sie in der Sparkassen-Galerie in Aichach die verschiedenen Bilder vor.

Eines fällt an den Bildern sofort auf: Sie sind ausdrucksstark und haben eine bemerkenswerte Leichtigkeit. Obwohl die Krankheit, die sie erklären, alles andere als leicht ist. Diese Leichtigkeit hat Kolbinger ganz bewusst in die Bilder gebracht, denn sie sollen den Besucherinnen und Besuchern der Internetseite die Beschäftigung mit der Erkrankung etwas auflockern, sie aber auch nicht verharmlosen. Auf die Idee, dass die Besucher des Online-Selbsthilfevereins eine eigene Figur brauchen, die sie durch die Seiten begleitet, war Kolbinger gekommen, als sie mit einem anderen Mitglied der Gruppe vor zwei Jahren die Homepage des Vereins umgestaltete. Sie nahm das Vereinslogo, eine Wabe, als Körper und ergänzte sie mit Armen und Beinen – Paoli war geboren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen