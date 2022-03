Aichach

vor 48 Min.

Ausstellung in Aichach: Zarte Farben und starke Kontraste

Plus Die Schwabmünchener Künstlerin, Kersten Thieler-Küchle, präsentiert im Aichacher Rathaus Werke aus den vergangenen zwei Corona-Jahren.

Von Erich Echter

Zarte Farbtöne und starke Kontraste sind im historischen Aichacher Rathaus zu bestaunen. In ihrer Ausstellung "Zeitbilder", die am Donnerstagabend eröffnet wurde, präsentiert Kersten Thieler-Küchle aus Schwabmünchen ihre Werke, die sie in den vergangenen zwei Corona-Jahren geschaffen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen