Ausstellung in Unterwittelsbach: Sisis Kleider faszinieren die Besucher

Plus Rund 6000 Besucher haben die aktuelle Sonderausstellung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach gesehen. Warum diese Zahl die Kastellanin "fast begeistert".

Auch rund 120 Jahre nach dem Tod von Kaiserin Sisi lösen ihre Kleider noch immer Begeisterung aus. „Wir würden dafür unsere Seelen verkaufen“, schrieben die beiden Teenager Emilia und Hannah nach ihrem Besuch im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) ins Gästebuch. Rund 6000 Besucherinnen und Besucher sahen bisher die aktuelle Sonderausstellung „Kaiserin Elisabeth und die liebe Verwandtschaft“. Eine Zahl, von der Kuratorin Brigitte Neumaier „fast begeistert“ ist.