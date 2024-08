Ausstellung und Führungen in Aichach: Die Wittelsbacher und die Beziehung zwischen Mensch und Holz

Die Museen in Aichach haben am Sonntag, 25. August, wieder einiges zu bieten. Laut einer Mitteilung der Leiterin der Städtischen Museen und des Stadtarchivs, Sarah Schormair, liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Aichach – Wiege der Wittelsbacher“. Ab 10.30 Uhr ist die namensgleiche Ausstellung im FeuerHaus geöffnet. Am Nachmittag schließt dann um 14 Uhr eine öffentliche Führung über den Burgplatz und durch die Burgkirche Oberwittelsbach an. Beide Führungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt am Vormittag ist die Kasse am FeuerHaus und am Nachmittag der Parkplatz/Maibaum in Oberwittelsbach.

Bereits im Jahr 1115 nannte sich das berühmte Adelsgeschlecht erstmals nach der Burg in Oberwittelsbach und machte sie zu ihrem Stammsitz. Die Dynastie brachte bayerische Herzöge, Fürsten und Könige hervor. Heute ist der Burgplatz ein wichtiger Erinnerungsort an die Anfänge der Wittelsbacher.

15 lebensgroße Wittelsbacher Herrscher erwarten die Besucher in der Aichacher Ausstellung

Im FeuerHaus begegnen die Besucher 15 lebensgroßen Herrschern und Repräsentanten des Hauses Wittelsbach. Sie berichten nicht nur von ihrem Leben und ihren Taten, sondern ihre Bedeutung für Aichach und ihr Bezug zur Stadt stehen im Mittelpunkt. Auch die spannende Geschichte, die die Wittelsbacher seit ihren Anfängen in Aichach geschrieben haben, wird bei der Führung durch die Ausstellung erzählt.

In der Sonderausstellung „Aichach – Wiege der Wittelsbacher" berichten 15 lebensgroße Vertreter des Adelsgeschlechts von ihrer Geschichte. Foto: Erich Echter

Am Nachmittag nimmt Stadthexe Sabine Dauber die Besucher mit an den historischen Originalschauplatz nach Oberwittelsbach. Von der ehemaligen Stammburg ist allerdings nicht mehr viel zu sehen. Nachdem der Wittelsbacher Pfalzgraf Otto VIII. den deutschen König Philipp von Schwaben in Bamberg ermordete, ließ der bayerische Herzog die Anlage schleifen. Als Sühne wurde an ihrer Stelle eine Kirche erbaut. Die Burgkirche ist nun nach einer aufwendigen, mehrjährigen Sanierung wieder zugänglich.

„Holz macht Sachen“: Eine Wanderausstellung zu Mensch und Natur

Ebenfalls am Sonntag bietet das Stadtmuseum Aichach eine Führung durch die Sonderausstellung „Holz macht Sachen!“ an. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Kasse im Stadtmuseum. Die Führung und der Eintritt sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Besucherinnen und Besucher gehen mit Nachtwächter Franz Gutmann auf eine Entdeckungsreise und lernen die jahrtausendealte Beziehung zwischen Baum und Mensch neu kennen. Ob nachhaltiges Spielzeug, Klo2Go oder ein Modell, das neueste Forschungsergebnisse zeigt – die Ausstellung bietet die unterschiedlichsten Blickwinkel auf das Thema.

Wie viele Plastiktüten schwämmen weniger in den Weltmeeren, wenn wir alle Körbe mit zum Einkaufen nähmen? Aber sind Papiertüten wirklich umweltfreundlicher als Plastiktüten? Betrachtet und vergleicht man die Ökobilanz der verschiedenen Einkaufstaschen erlebt man bestimmt die ein oder andere Überraschung.

Die Sonderausstellung „Holz macht Sachen" im Stadtmuseum Aichach soll bei den Besuchern Erlebnisse schaffen. Foto: Sarah Schormair

Aichacher Sonderausstellung „Holz macht Sachen“ soll Besuchern Erlebnisse bieten

Die Sonderausstellung zeigt aber nicht nur Exponate und vermittelt Wissenswertes rund um Holz, Baum und Wald, sondern soll auch Erlebnisse bieten. Wie riechen Bäume? Wie fühlen sich die verschiedenen Holzarten an? Wie klingt ein hölzernes Froschkonzert? Antworten auf diese Fragen bekommen Interessierte am kommenden Sonntag im Stadtmuseum Aichach. (AZ)