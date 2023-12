Auto auf Supermarkt-Parkplatz in Aichach angefahren: Verursacher flieht

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Aichach wird ein Auto angefahren. Der Unfallverursacher oder die -verursacherin flieht und hinterlässt einen vierstelligen Schaden.

Ein weißer Kia Sportage ist am Dienstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr in Aichach angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Franz-Beck-Straße.

Unfall auf Supermarkt-Parkplatz in Aichach: hoher vierstelliger Schaden

Der Kia wies im Bereich des rechten vorderen Kotflügels sowie der Beifahrertüre massive Schäden auf. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen hohen vierstelligen Betrag. Der Unfallverursacher oder die -verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)