Auto berührt Fußgängerin: leicht verletzt

Unfallflucht hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Aichach begangen. Dabei wurde eine Fußgängerin leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 12.30 Uhr in der Sudetenstraße in Aichach nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen einem Auto und einer 30-jährigen Frau zu einer Berührung, als diese auf einem Gehweg entlang der Sudetenstraße lief. Hierdurch wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Aichacher Polizei sucht nach Zeugen

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zur Klärung des Unfallherganges bittet die Polizei Zeugen sich unter Telefon 08251/8989-11 zu melden. (bac)