Auto in der Steidlestraße in Aichach angefahren – Verursacher flüchtet

Die Polizei Aichach bittet um Hinweise, nachdem am Dienstag ein Opel in der Steidlestraße angefahren wird. Der Schaden ist vierstellig.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter ist am Dienstag in ein geparktes Auto der Marke Opel in der Steidlestraße in Aichach gefahren. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 17.40 Uhr, die Verursacherin oder der Verursacher fuhr anschließend weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von rund 3500 Euro, die Inspektion Aichach nimmt unter Telefon 08251/89890 Hinweise entgegen. (AZ)