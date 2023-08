Auto weicht Gegenverkehr bei Allenberg aus und prallt in Leitplanke

Auf der Ortsverbindungsstraße von Aichach nach Schiltberg prallt ein Autofahrer in die Leitplanke, um einem entgegenkommenden Wagen auszuweichen. Dessen Fahrer flieht.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen nahe dem Schiltberger Ortsteil Allenberg in die Leitplanke geprallt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er gegen 6.50 Uhr mit seinem schwarzen VW auf der Ortsverbindungsstraße von Aichach in Richtung Schiltberg unterwegs. Etwa auf Höhe Allenberg kam ihm laut Polizei auf seiner Spur ein weißer Opel entgegen.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise zu Hergang des Unfalls bei Allenberg

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 21-Jährige ausweichen und fuhr in die Leitplanke. Der Fahrer des weißen Opels fuhr weiter, ohne sich um den Schaden im mittleren vierstelligen Bereich zu kümmern. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 bei der Polizeiinspektion in Aichach zu melden. (nsi)