Autofahrer fährt Runden auf frisch angelegtem Sportplatz

Ein bislang unbekannter Autofahrer fährt mit seinem Wagen auf einen Sportplatz in Aichach und sorgt für einigen Schaden. Der Rasen war frisch angelegt.

Eine Sachbeschädigung auf einem Sportplatz in Aichach meldet die Polizei. Wie dieser erst jetzt gemeldet wurde, hat offenbar eine bislang unbekannte Person am Samstag, 10. Dezember, gegen 21.30 Uhr auf einem Sportplatz an der Flurstraße mit einem Auto mehrere Runden über den Platz gedreht. Der Rasen war frisch angelegt. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zu dem bislang unbekannten Autofahrer oder der Autofahrerin geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 in Verbindung zu setzen. (bac)