Autofahrer in Aichach mit 1,2 Promille kontrolliert

Bei einer Verkehrskontrolle ist die Polizei in Aichach auf einen 50 Jahre alten Autofahrer aufmerksam geworden.

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Aichach einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, weil er alkoholisiert gefahren war. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte sie am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Hellstraße einen 50 Jahre alten Autofahrer und bemerkte dabei deutlichen Alkoholgeruch sowie Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum. Der Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr laufen. (AZ)