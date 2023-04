Autofahrer kollidiert in Aichach mit zehnjährigem Buben und flieht

Ein unbekannter Autofahrer kollidiert am Freitagnachmittag auf der Neubaur-Kreuzung in Aichach mit einem zehnjährigen Buben. Anschließend flieht der Fahrer.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem zehnjährigen Buben ist es am Freitag in Aichach gekommen. Die Kollision geschah gegen 14 Uhr. Der Bub wollte gegen 14 Uhr die Kreuzung in Aichach mit seinem Kinderscooter überqueren. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ihn dabei ein nach rechts abbiegender unbekannter Wagen.

Autofahrer stößt in Aichach mit Bub auf Kinderscooter zusammen

Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Es ging anschließend mit den Eltern selbstständig zu einer ärztlichen Untersuchung. Der Fahrer des Autos entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Kinderscooter wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)