Aichach

vor 1 Min.

Autofahrer rutscht von Kupplung ab: Radler wird leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 40-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Dienstag in Aichach erlitten.

Artikel anhören Shape

An der Ampel an der Werlbergerstraße in Aichach fährt ein Auto einen Radfahrer an. Der Unfall geht auf ein Missgeschick des 62-jährigen Autofahrers zurück.

Wegen eines Missgeschicks ist es am Dienstagnachmittag in Aichach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Der 40-jährige Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.40 Uhr an der Ampel an der Werlbergerstraße. An der Ecke zur Martinstraße wartete der Radler, dahinter stand ein Auto. Dessen 62-jähriger Fahrer rutschte mit dem Fuß von der Kupplung. Dabei machte das Auto einen kleinen Satz nach vorne und erwischte den Radfahrer. Beim Sturz zog sich der 40-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

Themen folgen