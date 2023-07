Autofahrer sitzt alkoholisiert am Steuer

Die Polizei kontrolliert am frühen Samstagmorgen einen Autofahrer in Aichach. Den 51-Jährigen erwarten jetzt ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Eine Alkoholfahrt hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in Aichach beendet. Laut Polizei kontrollierte eine Streife gegen 1.45 Uhr in der Münchener Straße einen Verkehrsteilnehmer.

Alkoholtest zeigt fast ein Promille

Der Atemalkoholtest zeigte bei dem 51-jährigen Mann laut Polizei einen Alkoholwert von 0,92 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den Fahrer erwarten ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (bac)