Autofahrer sitzt in Aichach mit mehr als 0,5 Promille am Steuer

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in Aichach einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie kontrollierte ihn gegen 0.40 Uhr an der Freisinger Straße und bemerkte eindeutigen Alkoholgeruch. Wie die Polizei mitteilte, brachten die Beamten den Mann auf die Dienststelle.

Der Alkoholtest ergab der Polizei zufolge einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet eine Bußgeldanzeige. (nsi)