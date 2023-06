Aichach

vor 32 Min.

Autofahrer steht in Aichach unter Drogeneinfluss

Einen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Samstag in Aichach gestoppt.

Artikel anhören Shape

Als ein Autofahrer am Samstagvormittag in Aichach von der Polizei zu einer Verkehrskontrolle gestoppt wird, steht er unter Drogen. Was nun folgt.

Eine Autofahrt unter Drogeneinwirkung hat die Polizei am Samstagvormittag in Aichach beendet, wie es im Polizeibericht heißt. Gegen 10 Uhr wurde ein 23-jähriger Autofahrer auf der Münchener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen. Da ein Vortest laut Polizei zudem positiv verlief, wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus Aichach gebracht. Den in Aichach erwischten Autofahrer erwartet eine Anzeige Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den 23-Jährigen erwartet nun laut Polizei eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (bac)

Themen folgen