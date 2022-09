Autofahrer streift in Aichach Kleinbus und flüchtet danach

Mehrere Menschen mit Handicap waren in einem Kleinbus in Aichach unterwegs, als dieser von einem bislang unbekannten Autofahrer touchiert wurde.

Ein Kleinbus mit mehreren gehandicapten Menschen wurde am Donnerstagmorgen gegen 7:55 Uhr auf der Lindenallee von einem entgegenkommenden Fahrzeug touchiert und dabei beschädigt. Das teilt die Polizei mit und bittet gleichzeitig Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden. An einer Engstelle kam ein bislang unbekanntes Auto dem Kleinbus entgegen und touchierte den Ford Transit. Am Kleinbus entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Autofahrer fuhr indes unbeirrt weiter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 melden. (inaw)