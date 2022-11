Autofahrerin kollidiert mit Verkehrszeichen und begeht Unfallflucht

Eine 81-jährige Autofahrerin übersieht in Aichach ein Verkehrsschild. Danach besieht sie sich den Schaden - und fährt davon.

Unfallflucht hat laut Polizei eine Autofahrerin am Dienstagabend in Aichach begangen, nachdem sie mit einem Verkehrsschild kollidiert ist.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 81-Jährige gegen 19.25 Uhr auf der Wilhelm-Wernseher-Straße stadteinwärts. Kurz nach dem Kreuzungsbereich zur Oskar-von-Miller-Straße übersah sie ein Verkehrszeichen am rechten Fahrbahnrand und kollidierte mit diesem. Ein Zeuge beobachtete, wie die Frau nach dem Unfall aus ihrem Auto ausstieg und sich das verbogene Verkehrszeichen sowie den Schaden an ihrem Wagen ansah. Anschließend stieg sie wieder in ihr Auto und entfernte sich von der Unfallstelle, so die Polizei.

Polizei trifft die Frau zu Hause an

Die Unfallverursacherin wurde wenig später von der Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Am Auto waren Unfallschäden im Frontbereich erkennbar. (bac)