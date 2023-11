Autofahrerin und zwei Kinder bei Auffahrunfall auf B300 verletzt

Die tief stehende Sonne zwingt eine Autofahrerin auf der B300 zur Bremsung. Eine Fahrerin reagiert nicht schnell genug und rammt den vor ihr abbremsenden Wagen.

Im Herbst steht die Sonne an manchen Tagen bereits am Nachmittag tief und sorgt für Sichteinschränkungen im Straßenverkehr. Dieser Umstand ist einer 31 Jahre alten Fahrerin, sowie zwei Kindern - drei und sieben Jahre alt - zum Verhängnis geworden. Sie waren laut Polizeiangaben am Sonntagnachmittag auf der B300 auf Höhe Unterwittelsbach in Richtung Aichach unterwegs, als eine voran fahrende Toyotafahrerin (29) aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet wurde und gegen 16.15 Uhr zum Anhalten am Fahrbahnrand gezwungen war.

Der folgende Fahrer und die 31-Jährige bremsten noch rechtzeitig ab. Eine nachfolgende 18 Jahre alte Fahrerin übersah jedoch den Bremsvorgang und rammte das Auto der Frau mit den zwei Kindern, die dabei leicht verletzt wurden. Der Wagen der 18-Jährigen musste abgeschleppt werden. (maer)