Autofahrerin unter Drogeneinfluss will sich Polizeikontrolle entziehen

Als die Polizei in der Nacht auf Dienstag ein Auto in Aichach kontrollieren will, hält die Fahrerin zunächst nicht an. Wie sich herausstellt, hat das seine Gründe.

Die Aichacher Polizei berichtet von einer Autofahrerin unter Drogeneinfluss. Beamte der Polizeiinspektion wollten demnach in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht ein Fahrzeug im Stadtgebiet kontrollieren. Die Fahrerin reagierte zunächst nicht auf die Signale der Polizei und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Kontrolle in Aichach: Drogen im Auto entdeckt Nach Polizeiangaben hielt die Frau schließlich doch in einer Seitenstraße an und blieb am Steuer ihres Wagens sitzen. Die Beamten stellten bei der 42-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Zudem wurden bei der Kontrolle synthetische Drogen gefunden. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Fahrerin. Sie muss sich jetzt neben des Fahrens unter Drogeneinfluss auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. (AZ)

