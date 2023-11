Autorin bietet unzensierte Einblicke in die chinesische Gesellschaft

Die Schriftstellering Luo Lingyuan liest am Aichacher Gymnasium aus "Das fragile Glück der Harmonie". Sie tut das auch als Zeitzeugin. China liebt sie bis heute.

Lesungen namhafter Autoren gibt es am Deutschherren-Gymnasium mindestens einmal im Jahr. Eine deutsch-chinesische Autorin aber erlebten die Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klassen zum ersten Mal. Die seit 1990 in Deutschland wohnende und mehrfach ausgezeichnete Luo Lingyuan las in der Neuen Aula der Schule aus ihrem aktuellen, zehnten Buch „Das fragile Glück der Harmonie“. Sie lieferte auf diese Weise unzensierte Einblicke in ihr Heimatland.

Die Schriftstellerin las auf Einladung von Fachschaftsleiter Michael Lang in Aichach. Sie tat dies einerseits als deutschsprachige Romanautorin, gleichzeitig aber auch als Zeitzeugin und Expertin für ihr Heimatland China auf Vermittlung der überparteilichen Europa-Union Aichach-Friedberg.

Buch erinnert an das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens

Das Buch "Das fragile Glück der Harmonie" schildert das Kennenlernen einer chinesisch-stämmigen Ich-Erzählerin und eines deutschen Austauschstudenten in den 1980er-Jahren bis hin zur gemeinsamen Übersiedlung nach Berlin. Es trägt also, obwohl es längst nicht mehr Lingyuans Erstling ist, deutliche autofiktive Züge. Daraus las die Autorin zunächst mehrere Szenen, bei einer ließ sie sich von Schülern in verteilten Rollen unterstützen. Die Szenen reichten vom ersten Kontakt über einen Besuch der Hauptperson im, von einer Mauer umgebenen Ausländerwohnheim bis hin zu Berichten über das in China noch immer aus Gedächtnis, Unterricht und selbst Internetforen verbannte Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens vom 4. Juni 1989 mit geschätzten 2600 Toten.

Luo Lingyuan las am Deutschherren-Gymnasium in Aichach aus ihrem neuen Roman. Foto: Michael Lang

Die Zuhörer erfuhren durch die Lesung, wie wichtig in China offenbar Sätze sind wie „Die Partei will …“, „Die Behörden denken …“ Diesem Willen stellt sich der Bürger besser nicht entgegen, weder einzeln noch in der Gruppe. Entsprechend kommt die vom Staat unerwünschte Liebe zwischen den Hauptpersonen nur zustande, weil der anfangs nur hör-, aber hinter einer Trennwand unsichtbare männliche Part so gut Chinesisch spricht, dass er zunächst nicht als Ausländer erkannt wird. Und den Sprung der Ich-Erzählerin über die Mauer um das Ausländerwohnheim könnte man auch als Vorausdeutung für den späteren Sprung über die große Mauer ins freiheitliche Deutschland deuten.

Autorin Luo Lingyuan spricht in Aichach über Zensur in China

Einen großen Teil der Veranstaltung machte wie immer das Gespräch der konzentriert zuhörenden und interessierten Schülerinnen und Schüler mit der Autorin aus. Im Anschluss an die Darstellung der gefährlichen Wahrheit wurde gleich als Erstes die Frage gestellt, ob die Autorin überhaupt noch Kontakt zu China habe. Ihre spontane Antwort, „Ich liebe China“, sagt dabei wohl noch mehr aus als der bald geplante nächste Familienbesuch dort.

Auf die Frage nach Zensur erläuterte die Autorin, dass in China Bücher wie Filme vor der Veröffentlichung vorgelegt werden müssen, die Regel im deutschen Grundgesetz (Artikel fünf) „Zensur findet nicht statt“, gilt dort also offenkundig nicht. Bücher auf Deutsch über China seien dagegen kein Problem. Lingyuan erläuterte aber, dass von den zehn deutschen Autoren, die anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2009 in China veröffentlichen durften, sie die Einzige sei, der diese Genehmigung inzwischen wieder entzogen wurde. Entsprechend diesem Unwillen, Menschen ihre Meinung unzensiert verbreiten zu lassen, gebe es dort auch kaum Autorenlesungen, sondern nur Nacherzählungen und Signierstunden.