Arbeiten an B300-Behelfsabfahrt bei Aichach gehen weiter

Nach der Winterpause gehen die Vorbereitung für die Brückenarbeiten zwischen Aichach und Unterwittelsbach weiter. Ab April ist die B300 dort tagsüber gesperrt.

Instandgesetzt werden muss die Brücke der Bundesstraße B300 über die Kreisstraße AIC30 zwischen Aichach und Unterwittelsbach. Wegen der anstehenden Sperrung wird eine Behelfsabfahrt von der B300 zur Kreisstraße AIC30 gebaut. Deren Bau begann im November 2023 und mussten schließlich wetterbedingt unterbrochen werden. Nach der Winterpause gehen die Arbeiten jetzt weiter. Darauf weist das Staatliche Bauamt Augsburg in einer Pressemitteilung hin.

Christoph Eichstaedt, zuständiger Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, erklärt: "Die Brücke wurde Ende der 1970er-Jahre errichtet und weist die üblichen alters-, witterungs- und belastungsbedingten Schäden auf.“ Dazu gehörten kleinere Abplatzungen in der Betonoberfläche, Risse sowie spröde gewordenes Fugenmaterial, welches ausgetauscht werden muss. Auch die Übergangskonstruktion zwischen Bauwerk und Dammschüttung muss erneuert werden.

An B300-Brücke bei Aichach wird acht Monate lang gearbeitet

Die Arbeiten an der Brücke werden voraussichtlich am 2. April starten und circa acht Monate dauern. Ende November sollten sie abgeschlossen sein, so Eichstaedt. Während der Bauzeit ist auf der Brücke nur ein Fahrstreifen befahrbar. Nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr wird der Verkehr wechselseitig mit einer Ampel durch die Baustelle geführt. Tagsüber ist dies aufgrund der Verkehrsmenge nicht möglich, so Eichstaedt. Das bedeutet: In einer Fahrtrichtung muss der Verkehr umgeleitet werden.

Durch die Behelfsabfahrt, die jetzt gebaut wird, sollen die Beeinträchtigungen durch diese Umleitung möglichst gering gehalten werden. Während der Arbeiten an der Brücke wird der Verkehr in Richtung Schrobenhausen über die Behelfsabfahrt von der B300 abgeleitet und über Unterwittelsbach umgeleitet. Nördlich von Unterwittelsbach kann der umgeleitete Verkehr wieder auf die B300 auffahren. Die Umleitung wird dementsprechend ausgeschildert sein.

Baustelle an der B300: Umleitung führt durch Unterwittelsbach

„Diese Umleitung einer Fahrtrichtung durch Unterwittelsbach ist notwendig, da eine weitere provisorische Rampe, die den Verkehr noch vor Unterwittelsbach wieder auf die B300 leitet, nicht realisiert werden kann“, erklärt Eichstaedt weiter. „Die Eingriffe in die Natur und die Landschaft wären zu massiv gewesen, auch der Baugrund ist in diesem Bereich nicht geeignet, sodass wir uns für dieses Umleitungskonzept entschieden haben.“

Lesen Sie dazu auch

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle von der Maßnahme betroffenen um Verständnis für die Beeinträchtigungen, die durch die Maßnahme entstehen, sowie um Beachtung der ausgewiesenen Umleitungen. (AZ)