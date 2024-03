B300: Betrunkener wirft sich auf Auto und will mitfahren

Nach einer durchzechten Nacht nach Hause zu kommen, ist vor allem auf dem Land nicht immer einfach. Ein 25-jähriger Kühbacher zeigte nun, wie es nicht geht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Kühbacher beim Versuch, eine Mitfahrgelegenheit zu ergattern, eine Autofahrerin bedrängt und sich selbst gefährdet. Das geht aus dem Bericht der Polizei in Aichach vom Samstag hervor. Demnach habe sich der 25-Jährige an der Ausfahrt Aichach-Süd von der B300 auf den Wagen der Fahrerin geworfen und auch nicht davon abgelassen, als die Frau es ablehnte, ihn mitzunehmen. Stattdessen soll der Mann auf die Motorhaube eingeschlagen und an den Scheibenwischern gezogen haben.

Die Frau rief daraufhin die Polizei, die nach ihrem Eintreffen den Mann einen Alkoholtest durchführen ließ. Das wenig überraschende Ergebnis: 2,24 Promille. Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Nach Hause kam der Mann über Umwege dann doch noch: Die Polizei brachte ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus, wo ihn Angehörige abholten. (AZ)

