Brückenbauarbeiten: B300 wird bei Aichach in Richtung Dasing gesperrt

Autofahrer müssen sich an der Bundesstraße B300 bei Aichach auf Umwege einstellen. Von Montag, 25. August, bis Freitag, 6. September, wird die Bundesstraße an der Anschlussstelle Aichach-Süd bei Klingen in Fahrtrichtung Süden (Dasing) komplett gesperrt.

Der Grund sind einer Mitteilung zufolge Instandsetzungsarbeiten des Staatlichen Bauamtes Augsburg an der B300-Brücke über die Staatsstraße ST2047 nahe dem Aichacher Stadtteil Ecknach. Um die Baufelder freizuhalten und die Arbeiter zu schützen, wird die B300 halbseitig gesperrt. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr, der auf der B300 in Richtung Dasing unterwegs ist, über Aichach umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Der Verkehr in Richtung Norden (Schrobenhausen) wird während der Bauzeit neben dem Baufeld auf der Brücke vorbeigeführt. Das Staatliche Bauamt weist darauf hin, dass die Termine sich bei ungünstigen Wetterverhältnissen verschieben können.

B300-Brücke bei Aichach muss saniert werden: Wasser dringt in Brückenbauteile ein

Robert Moser, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt, erklärt der Mitteilung zufolge: „Die Baumaßnahme ist notwendig, da aktuell Wasser am Übergang zwischen Brücke und Straße in die Brückenbauteile eindringt.“ Bei der Sanierung werde der Fahrbahnbelag jeweils auf einer Brückenhälfte in schmalen Streifen entfernt. Anschließend würden die beschädigten Bauteile darunter ausgebaut und die Oberfläche vollständig neu versiegelt. Zum Abschluss wird in mehreren Schichten ein neuer Straßenbelag eingebaut. Auf der anderen Brückenhälfte fließt der Verkehr in Richtung Schrobenhausen. Im Anschluss wird die zweite Brückenhälfte analog saniert.

Die ausgeschilderte Umleitung in Richtung Dasing führt während der Bauzeit ab der Anschlussstelle Aichach-Süd (Klingen) auf die ST2047 (Münchener Straße), durch den Kreisverkehr, die Theodor-Heuss-Straße, den nächsten Kreisverkehr und die Augsburger Straße bis zur Anschlussstelle Aichach-West (Tränkmühle). Hier gelangen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wieder auf die B300. (AZ)