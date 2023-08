Brauereifest Baar: Dritter Security-Mitarbeiter wird freigesprochen

Plus Drei Sicherheitsleute sollen beim Brauereifest 2022 einen Gast ziemlich rabiat herausgeworfen haben. Am Amtsgericht Aichach wurde nun gegen den letzten Mitarbeiter verhandelt.

Prellungen, Schürfwunden und ein zerrissenes T-Shirt – das waren für einen Besucher die Folgen seines Besuchs beim Brauereifest Baar 2022. Der 24-Jährige soll von Security-Mitarbeitern rabiat aus dem Zelt geworfen worden sein. Drei Sicherheitsleute wurden deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Während die Verfahren gegen zwei von ihnen bereits gegen eine Geldauflage von jeweils 2000 Euro an die Sanitätsbereitschaft Aichach des Bayerischen Roten Kreuzes eingestellt worden war, musste sich nun auch der dritte Angeklagte vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Im Gegensatz zu seinen Kollegen ging er jedoch nicht auf den Deal ein, gegen eine Geldauflage das Verfahren einzustellen.

Von zwei, drei oder vier Security-Mitarbeitern sei er an den Händen und Füßen wahlweise herausgezerrt, gezogen oder getragen worden – so schilderten es der Geschädigte und weitere Zeugen, die als Gast beim Brauereifest waren, erneut vor Gericht. Der Angeklagte, ein inzwischen 29 Jahre alter Mann aus Ingolstadt, schilderte den Vorfall dagegen anders: "Herr B. war uns schon zuvor auf einem unserer Streifgänge aufgefallen, weil er im Festzelt geraucht hat", sagte er vor Gericht aus. Als sie ihn darauf ansprachen, habe er direkt aggressiv reagiert. Auch rassistische Beleidigungen seien gefallen.