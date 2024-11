Michael Peters schreibt über Sagen aus dem Wittelsbacher Land

Der in Aichach geborene Autor Michael Peters hat ein neues Werk herausgebracht. Es trägt den Titel: „Der Bilmeßreiter – Sagenumwobenes und mystisches Wittelsbacher Land“. Dabei handelt es sich um sein fünftes Buch, das sich mit dem Wittelsbacher Land beschäftigt. Der Autor sagt dazu: „Mit meinen Büchern möchte ich die Heimatgeschichte und das Brauchtum den Menschen in einer unterhaltsamen Sprache und mit anschaulichen Bildern näherbringen.“

Im „Bilmeßreiter“ schildert Peters überlieferte Sagen wie die über seine Titelfigur. Es findet sich aber auch der Joaspudel, dem Pudel, der bei St. Jodok (Haunswies) sein Unwesen getrieben haben soll, wieder. Ebenso geht es um „Die Hexen am Weiher von Haunswies“ oder „Die Panduren in Andersbach“. In den zahlreichen Kapiteln greift Peters Sagen, Mythen und Aberglauben auf, schildert Bräuche und Wetterregeln. „Ziel des Buches ist es, all dies nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, sagt der Autor.

Michael Peters wurde 1952 in Aichach geboren und besuchte in Aichach, Schrobenhausen und Augsburg die Schule. Anschließend studierte er Technische Chemie in Nürnberg. Ab 1997 arbeitete er 35 Jahre als Chemieingenieur bei Volkswagen in Wolfsburg und lebt nun mit seiner Frau in Bad Harzburg. (AZ)

Bezug „Der Bilmeßreiter“ ist im Online-Buchhandel zum Preis von 21,99 Euro erhältlich.