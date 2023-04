Bald gehts los: Das Aichacher Freibad öffnet am 12. Mai

Knapp zwei Wochen lang bleiben Schwimmerinnen und Schwimmer in Aichach auf dem Trockenen, denn das Hallenbad schließt bereits zum 30. April.

Der Frühling lässt noch auf sich warten, doch bis zum Start der Freibadsaison hat er auch noch ein paar Tage Zeit: Am 12. Mai öffnet das Aichacher Freibad seine Tore wieder. Das teilte die Stadt nun mit. Doch für Schwimmerinnen und Schwimmer gibt es auch zwei Wermutstropfen zu schlucken.

Zum einen schließt das Hallenbad bereits nach dem letzten Öffnungstag am 30. April, sodass für knapp zwei Wochen kein Baden in der Kreisstadt möglich sein wird. Außerdem werden zum Freiluftstart die Öffnungszeiten im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert. Wie die Stadt mitteilt, bleibt das Freibad am Montag komplett geschlossen und öffnet Dienstag und Mittwoch erst ab 14 Uhr. An allen anderen Tagen beginnt der Badebetrieb um 9.30 Uhr. Einlass ist bis 19 Uhr - eine Stunde, bevor das Freibad schließt. Bei schlechtem Wetter - sprich: einer Lufttemperatur unter 19 Grad - schließt das Freibad bereits um 18 Uhr.

Das Personal ist im Freibad in Aichach knapp

Bereits im vergangenen Jahr musste die Stadt für einige Wochen die Öffnungszeiten reduzieren, weil das Personal knapp wurde. Montags war es ebenfalls ganz geschlossen, am Dienstag öffnete es später. Der Grund: Ein Mitarbeiter wurde krank. Auch in diesem Jahr ist die Personaldecke dünn, weshalb die Stadt sich über weitere Bewerbungen von Fachkräften freuen würde, wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel vor einigen Wochen erklärte. Pünktlich zu den Sommerferien konnten die Öffnungszeiten 2022 allerdings wieder ausgeweitet werden. Sofern es personell möglich ist, will die Stadt auch in diesem Jahr die Öffnungszeiten im Laufe der Saison erhöhen.

Der Kartenvorverkauf an der Freibadkasse läuft am Mittwoch, 10. Mai, von 11 bis 14 Uhr sowie am Donnerstag, 11. Mai, von 15 bis 18 Uhr. Die Preise für Saisonkarten bleiben trotz reduzierter Öffnungszeiten gleich: Für Erwachsene und Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr liegt dieser bei 61,50 Euro, für Kinder ab sechs Jahren bei 19,30 Euro. Außerdem gibt es weitere Saisontarife für unterschiedliche Konstellationen. Der Tageseintritt liegt bei 3,90 Euro für Erwachsene und 1,30 Euro für Kinder. (AZ/inaw)