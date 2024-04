Aichach

Barausschank in Bekleidungsgeschäft: Aichacher Bauausschuss sagt Ja

Ein Barausschank soll in dieses Bekleidungsgeschäft am Tandlmarkt integriert werden.

Plus Das Modegeschäft Sandra Womenswear am Tandlmarkt soll um einen Barausschank erweitert werden. Der Aichacher Bauausschuss hat keine Einwände.

Von Claudia Bammer

Die aktuelle Damenmode inspizieren und dazu ein Getränk genießen: Das soll in absehbarer Zeit im Modegeschäft Sandra Womenswear in Aichach möglich sein. Inhaber Martin Fischer hat die dafür nötige Nutzungsänderung für sein Geschäft am Tandlmarkt in Sichtweite des Rathauses beantragt. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats hatte in seiner Sitzung am Dienstagabend keinerlei Einwände dagegen.

Geplant ist, das Bekleidungsgeschäft im Erdgeschoss mit einer mobilen Trennwand abzuteilen, wurde im Bauausschuss berichtet. So kann ein Thekenbereich von gut zehn Quadratmetern und ein Gastraum mit etwa 32 Quadratmetern entstehen. Für das Bekleidungsgeschäft bliebe eine Fläche von knapp 58 Quadratmetern. Im Untergeschoss, das als Lagerfläche dient, sollen Toiletten für Gäste und Mitarbeiter eingerichtet werden. Geöffnet sein soll der Barausschank von 9.30 bis 24 Uhr.

